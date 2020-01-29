Дефицит бюджета США превысит $1 трлн уже в этом финансовом году, который заканчивается в сентябре, прогнозирует Бюджетное управление страны. Таким образом, это будет максимальный дефицит с 2011 г., и он на $31 млрд больше, чем в 2019 г.

Пик дефицита бюджета наблюдался в 2009 г., когда эта сумма достигла отметки $1,4 трлн, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Более того, ведомство прогнозирует, что и в последующие годы показатель будет превышать триллион.

По отношению к ВВП дефицит будет составлять не менее 4,3% каждый год до 2030 г. и после этого будет только расти. Если прогноз окажется верным, это будет самый продолжительный период дефицита бюджета, превышающий 4% ВВП, за последнее столетие.





Как отмечают эксперты, прогнозы ведомства обычно выглядят даже несколько оптимистично. Одной из главных причин роста дефицита является снижение налогов, проведенное Трампом, а также фактически бесконтрольные госрасходы.



Что любопытно, в рамках своей предвыборной кампании Трамп обещал существенно сократить долговую нагрузку и привести финансы страны в порядок, на деле же все с точностью до наоборот.



Кстати, Бюджетное управление ожидает, что госдолг к 2030 г. покажет экспоненциальный рост с текущих почти $17 трлн до почти $32 трлн.

