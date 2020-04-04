Чемпион Франции по футболу выставил на продажу медаль для помощи в борьбе с коронавирусом

Бывший главный тренер французского футбольного клуба "Нант" Рейналь Денуа выставил на аукцион чемпионскую медаль, завоеванную в сезоне-2000/01, для сбора средств, которые пойдут на борьбу с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, за несколько минут торгов стоимость медали 71-летнего Денуа превысила €1 тыс. Аукцион планируется завершить 6 апреля.

Денуа выступал за "Нант" как игрок с 1966 по 1979 год, дважды став чемпионом Франции (1973, 1977) и обладателем Кубка Франции (1979). В 1997 году он стал главным тренером команды и проработал на этом посту до 2001 года. Француз привел клуб к чемпионскому званию по итогам сезона-2000/01, дважды выиграл национальный кубок (1999, 2000) и Суперкубок Франции (1999, 2000). После работы в "Нанте" Денуа возглавлял испанский "Реал Сосьедад", с которым стал серебряным призером чемпионата Испании по итогам сезона-2002/03.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 1 млн человек, зафиксировано более 50 тыс. смертельных исходов.