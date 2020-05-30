США предостерегли все страны от участия в поставках топлива из Ирана в Венесуэлу

Администрация президента Дональда Трампа предупредила все страны, а также порты, транспортные и страховые компании, о том, что они могут попасть под жесткие американские санкции, если будут способствовать поставкам топлива из Ирана в Венесуэлу. Об этом сообщил спецпредставитель США по Венесуэле Элиотт Абрамс, передает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы уведомили транспортные компании всего мира, владельцев судов, капитанов, страховщиков, и мы уведомили порты на пути между Ираном и Венесуэлой", - сказал Абрамс, добавив, что соответствующие предупреждения были также направлены правительствам "по всему миру". По его словам, цель этого шага - "удостовериться, что все приняли тот факт, что содействовать этой транзакции будет очень опасно".

"Я не думаю, что вы сможете найти владельцев судов, страховщиков, капитанов и экипажи, которые с готовностью примут участие в этих сделках в будущем", - отметил Абрамс.

В четверг агентство IRNA проинформировало, что четвертый иранский танкер с топливом достиг особой экономической зоны Венесуэлы. Речь идет о танкере Faxon. Оставшиеся два судна должны достигнуть побережья в течение нескольких дней.