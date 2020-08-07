На улицах Бейрута вручную разбирают завалы

Добровольцы со всего Бейрута расчищают улицы в районе, пострадавшем от взрыва.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, волонтеры и спасатели вручную разбирают завалы в поисках пропавших без вести.

Судьба десятков людей все еще остается неизвестной.