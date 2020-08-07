https://news.day.az/world/1260172.html На улицах Бейрута вручную разбирают завалы - ВИДЕО
На улицах Бейрута вручную разбирают завалы - ВИДЕО
Добровольцы со всего Бейрута расчищают улицы в районе, пострадавшем от взрыва.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, волонтеры и спасатели вручную разбирают завалы в поисках пропавших без вести.
Судьба десятков людей все еще остается неизвестной.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре