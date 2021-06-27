Огненное шоу из наркотиков в Мьянме

26 июня отмечается Международный день борьбы с употреблением наркотических средств и их незаконным оборотом. По этому случаю несколько лет назад в мьянманском городе Янгон церемониально сожгли крупную партию конфискованных наркотиков.

По случаю Дня борьбы с наркотиками пользователи соцсетей и СМИ вспомнили, как в Мьянме из сожжения конфискованных наркотиков сделали публичное огненное шоу с участием руководства страны.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.