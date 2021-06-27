https://news.day.az/world/1356460.html Огненное шоу из наркотиков в Мьянме - АРХИВНОЕ ВИДЕО
Огненное шоу из наркотиков в Мьянме - АРХИВНОЕ ВИДЕО
26 июня отмечается Международный день борьбы с употреблением наркотических средств и их незаконным оборотом. По этому случаю несколько лет назад в мьянманском городе Янгон церемониально сожгли крупную партию конфискованных наркотиков.
По случаю Дня борьбы с наркотиками пользователи соцсетей и СМИ вспомнили, как в Мьянме из сожжения конфискованных наркотиков сделали публичное огненное шоу с участием руководства страны.
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