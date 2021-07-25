Талибы обезглавили афганца, работавшего на американских военных

В Афганистане активисты радикального движения "Талибан" отрезали голову местному жителю Сохаилу Пардису, который работал переводчиком в армии США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал CNN.

Мужчина ехал 12 мая из афганской столицы Кабула в соседнюю провинцию Хост, чтобы забрать сестру и вместе с ней отпраздновать Курбан-байрам. В пустыне боевики "Талибана" остановили автомобиль Пардиса, вытащили его из машины и обезглавили. Убийство представителям движения "Красного Полумесяца" подтвердили жители расположенной неподалеку деревни.

За несколько дней до гибели Сохаил жаловался своему другу и коллеге Абдулхаку Аюби, что талибы, узнав о том, что он помогает американской армии, начали угрожать ему и членам его семьи.

"Они говорили ему: "Ты - шпион американцев, ты - глаза американцев, и ты неверный, и мы убьем тебя и твою семью", - рассказал Аюби.

Пардис был одним из тысяч афганских переводчиков, работавших на вооруженные силы США. Сейчас эти люди сталкиваются с преследованием со стороны "Талибана", который постепенно берет под контроль территорию Афганистана.

Ранее помогавшие американским военным афганцы попросили помощи у президента США Байдена.