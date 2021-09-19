Полицейские в США застрелили подозреваемого, пытавшегося сбежать

Полицейские в США застрелили подозреваемого, пытавшегося сбежать.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал UnCos, им оказался афроамериканец, который решил оказать сопротивление во время задержания, и набросился на сотрудников полиции.

Гражданин США скончался от полученных выстрелов.