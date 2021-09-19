https://news.day.az/world/1381560.html Полицейские в США застрелили подозреваемого, пытавшегося сбежать - ВИДЕО
Полицейские в США застрелили подозреваемого, пытавшегося сбежать - ВИДЕО
Полицейские в США застрелили подозреваемого, пытавшегося сбежать.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал UnCos, им оказался афроамериканец, который решил оказать сопротивление во время задержания, и набросился на сотрудников полиции.
Гражданин США скончался от полученных выстрелов.
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