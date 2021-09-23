https://news.day.az/world/1383290.html Эрдоган рассказал об ожиданиях от переговоров с Путиным
Эрдоган рассказал об ожиданиях от переговоров с Путиным
"Надеюсь на принятие важных решений на переговорах с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в беседе с журналистами заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Отметим, Администрация Президента Турции распространила информацию о том, что 29 сентября Эрдоган совершит однодневный рабочий визит в Россию.
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