Первый совместный проход кораблей России и Китая удивил японцев

Российские и китайские военные корабли совершили первый совместный проход через Сангарский пролив между японскими островами Хонсю и Хоккайдо. Соответствующее заявление сделал замгенсека кабмина Японии Есихико Исодзаки, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По его словам, это произошло 18 октября. Пять российских и пять китайских военных кораблей одновременно прошли через пролив Цугару в сторону Тихого океана.

"Такое происходит впервые", - не смог скрыть удивление японский чиновник.

При этом в Минобороны Японии заявили, что проход российских и китайских кораблей полностью соответствовал международному праву.

Напомним, 14 октября в Японском море стартовали совместные российско-китайские военные учения "Морское взаимодействие - 2021". В нем принимают участие корабли Тихоокеанского флота России.

В частности, в море вышли большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", корветы "Алдар Цыденжапов" и "Громкий", два тральщика, подводная лодка "Усть-Большерецк", а также ракетный катер и спасательный буксир.

С китайской стороны задействованы два эсминца, столько же корветов, дизельная подводная лодка, корабль снабжения и спасательное судно.