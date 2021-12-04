Участники несогласованного протеста заблокировали ключевые автомагистрали Сербии

Участники несогласованной акции протеста перекрыли ключевые трассы Сербии, а также столицы страны в знак протеста против законов о референдуме и экспроприации. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, на улицах Белграда образовались огромные пробки из трамваев и автобусов.

Участники акции перекрыли трассу Е-75, главную транспортную артерию Сербии, в том месте, где она проходит через столицу. Протестующие вышли на проезжую часть, полностью остановив движение. Кроме того, заблокированы Бранков мост и мост Газела, связывающие старую и новую части Белграда, а также Пупинов мост, соединяющий правый и левый берега Дуная.

В Белграде протестующие вышли и на проезжую часть площади Славия, полностью заблокировав движение в центральной части столицы. Аналогичные действия предприняты на площади Автокоманда. В пробках застряли десятки автобусов и трамваев, сотни машин. Пассажиры покидают общественный транспорт и двигаются домой пешком. Автомобилисты, вынужденные стоять в пробках в выходной день, ожесточенно сигналят участникам протестной акции.

Как сообщает агентство Tanjug, аналогичные акции проходят в Нови-Саде и ряде более мелких городов. Сообщается о перекрытии второй по значению автомагистрали страны - Ибарской автотрассы.

Несмотря на то что протест официально несогласован и носит незаконный характер, полиция не предпринимает силовых действий для восстановления порядка. МВД Сербии перед началом акции опубликовало сообщение, в котором напомнило гражданам, что "любая блокада автомобильного движения является нарушением закона". То же самое относится и к несогласованным акциям, отмечает МВД. Министерство предупредило, что вся ответственность за последствия незаконных действий ложится на организаторов акции.

Ранее президент Сербии Александар Вучич назвал готовящиеся протесты акциями, совершаемыми при вмешательстве из-за рубежа и при иностранном финансировании. Первые протестные акции, якобы направленные против принятого закона о референдуме и еще не подписанного законопроекта об экспроприации, начались сразу после того, как Сербия получила от России сниженную цену на газ. 25 ноября в результате переговоров Владимира Путина и Александара Вучича в Сочи Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне в 270 долларов на шесть зимних месяцев, после чего Белград получит от Москвы благоприятные условия по долгосрочному контракту. По мнению Вучича, эти условия являются исключительными.

Экология и литий

Протест является крайне неоднородным по составу. Как сообщило национальное телевидение, в акции принимают участие много экологических обществ, гражданских организаций и часть оппозиции. Организовали протест движения "Начни-измени" и "Экологическое восстание".

Представители экологических обществ выступают против предоставления прав австралийско-британскому концерну Rio Tinto начать добычу лития в Сербии. Ранее залежи минерала ядарита, содержащего литий, были обнаружены в районе города Лозница.

Президент Сербии отмечал, что строительство рудников будет начато только после референдума, в котором примут участие проживающие в районе возможной добычи лития. Вучич в настоящий момент находится в селе Горне-Неделице вблизи Лозницы, где уже несколько часов общается с местным населением, отвечая на вопросы граждан.

Ранее горнодобывающий концерн Rio Tinto столкнулся в Австралии с обвинениями в умышленном разрушении объектов исторического и культурного наследия: во время расширения участков добычи железной руды сотрудники компании взорвали пещеры скального комплекса Джуукан. Позднее стало известно, что исполнительный совет концерна был осведомлен о том, что работы ведутся в районе комплекса, но ничего не сделал, чтобы их остановить. В Rio Tinto признали вину в разрушении объектов культурно-исторического наследия и 11 сентября сообщили об отставке ряда топ-менеджеров компании, ответственных за это, в марте 2021 года свой пост покинул и председатель совета директоров концерна Саймон Томпсон.