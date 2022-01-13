https://news.day.az/world/1426346.html Сильные снегопады накрыли японский остров Хоккайдо - ВИДЕО
Сильные снегопады накрыли японский остров Хоккайдо - ВИДЕО
В Японии сильные снегопады накрыли север острова Хоккайдо и северо-восточный регион Тохоку. В некоторых районах страны за сутки выпало до 70 см снега, скорость ветра составила до 40 м/с, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Из-за шторма оборвало линии электропередачи, более тысячи домов остаются без света. Более ста рейсов отменены. Остановлено движение сотен поездов.
По словам метеорологов, такая погода вызвана двумя областями низкого давления: над Японским морем и над островом Хоккайдо.
Ожидается, что снегопады продлятся до 14 января.
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