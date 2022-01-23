Ален Симонян будет исполнять полномочия президента Армении

22:29

До внеочередных выборов президента Армении спикер Национального собрания Ален Симонян временно будет исполнять полномочия президента.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, это отражено в Конституции Армении.

Внеочередные выборы, должны быть проведены не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после отставки президента.

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22:03

На фоне информации об отставке президента Армении в сети стали появляться имена возможных кандидатов. Среди них, в частности, фигурируют глава МИД Арарат Мирзоян и спикер парламента Ален Симонян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно Конституции Армении, президентом Республики может быть избрано каждое лицо, достигшее сорока лет, последние шесть лет являющееся гражданином только Республики Армения, последние шесть лет постоянно проживающее в Республике Армения, обладающее избирательным правом и владеющее армянским языком.

- Одно и то же лицо может быть избрано президентом Республики только один раз.

- Президент республики не может занимать какой-либо иной должности, заниматься предпринимательской - деятельностью, выполнять иную оплачиваемую работу.

- Президент республики в ходе осуществления своих полномочий не может быть членом какой-либо партии.