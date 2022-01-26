В Армении ожидаются новые аресты

В рамках уголовного дела, возбужденного по факту приобретения непригодных ракет могут быть новые аресты. Об этом передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Уголовное дело в отношении начальника Генерального штаба ВС Армении Артака Давтяна, бывшего министра обороны Давида Тонояна, бизнесмена Давида Галстяна, занимающегося поставками оружия, Служба национальной безопасности решила отделить дело и направить в суд. А предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в СНБ за предполагаемое злоупотребление при поставках боеприпасов для нужд Вооруженных сил и совершение хищения в особо крупных размерах продолжается", - отмечает издание.