Пожарные в США игнорируют вызовы из-за нехватки бензина

Бензиновый коллапс в Соединенных Штатах вышел на новый уровень. Теперь топливо вынуждены экономить не только американские полицейские, но и пожарные службы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Сейчас им приходится попросту игнорировать не экстренные случаи и оптимизировать планы по закупке нового оборудования. А где-то даже ввели специальные дни "вообще без выездов".

"Сейчас у нас есть "пятница без автомобиля", экипажи покидают станцию только в случае чрезвычайной ситуации. Мы пытаемся уменьшить количество машин, которые отправляем на экстренные вызовы", - сказал начальник пожарной станции в Колорадо Брюс Эванс.

Средняя цена за галлон бензина в США превышает 5 долларов. В некоторых штатах эта цифра больше в два раза.

Новый рекорд - в Британии, где стоимость литра бензина практически достигла двух фунтов. И как раз сейчас жители Соединенного Королевства экономить на топливе не могут. Из-за массовых забастовок железнодорожников им приходится пользоваться личными автомобилями. Эксперты уже признали, что сейчас цены на все растут самыми быстрыми темпами за последние 40 лет.