https://news.day.az/world/1474415.html Германия заинтересована в сотрудничестве с Аргентиной в сфере СПГ
Германия заинтересована в сотрудничестве с Аргентиной в сфере СПГ
Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что Германия заинтересована вопросами сотрудничества в сфере сжиженного природного газа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Канцлер Германии Олаф Шольц предложил начать более детальное обсуждение возможностей сотрудничества в сфере проектов, касающихся СПГ.
"Он [Олаф Шольц. - ред.] мне сказал, что техническим группам уже надо начинать работать по этой теме. Встреча с Шольцем прошла очень хорошо", - поделился Фернандес.
Уточняется, что премьер-министр Италии Марио Драги также заинтересован в строительстве завода по производству СПГ в Аргентине.
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