Германия заинтересована в сотрудничестве с Аргентиной в сфере СПГ

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что Германия заинтересована вопросами сотрудничества в сфере сжиженного природного газа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил начать более детальное обсуждение возможностей сотрудничества в сфере проектов, касающихся СПГ.

"Он [Олаф Шольц. - ред.] мне сказал, что техническим группам уже надо начинать работать по этой теме. Встреча с Шольцем прошла очень хорошо", - поделился Фернандес.

Уточняется, что премьер-министр Италии Марио Драги также заинтересован в строительстве завода по производству СПГ в Аргентине.