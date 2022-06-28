Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 544 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 544 498 036, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 330 573 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 87 092 233 и 1 016 208.

Индия - 43 418 839 и 525 047.

Бразилия - 32 130 316 и 670 532.

Франция - 30 879 062 и 150 445.

Германия - 27 914 240 и 140 847.

Великобритания - 22 834 153 и 180 683.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг на утро вторника 814,9. В США на 1 млн жителей скончались 3 109 человек, в Индии - 373, в Бразилии - 3 111, во Франции - 2 279, в Германии - 1 670, в Великобритании - 2 624.