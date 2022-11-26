Шольц намерен упростить правила получения гражданства ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за упрощение правил получения немецкого гражданства для приезжающих в республику иммигрантов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом информирует пресс-служба немецкого правительства.

"Для натурализации (юридический процесс приобретения гражданства на основе добровольного желания соискателя - Прим. ред.) нужны лучшие правила... Хорошо, если они (иммигранты - Прим. ред.) выберут немецкое гражданство", - заявил он.

Канцлер ФРГ заметил, что "женщины и мужчины, а иногда и дети, приехавшие в Германию в последние годы, сыграли важную роль в укреплении экономики республики".

Вице-президент Еврокомиссии, отвечающая за демократию и демографию, Дубравка Шуица ранее заявила, что беженцы из Украины останутся в европейских странах еще долгие годы после окончания конфликта. Об этом она сообщила в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Ранее газета Die Welt со ссылкой на министра юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес писала, что Германия оказалась в "чрезвычайно стрессовой ситуации" из-за беженцев.

Как считают немецкие власти, многие беженцы с Украины останутся в Германии на некоторое время и после окончания нынешнего украинского конфликта. Этим мнением поделились министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер и министр по вопросам труда и социальных дел ФРГ Хубертус Хайль.