Турция - одна из самых надежных сторон в мировой дипломатии

Турция в настоящее время является одним из самых надежных игроков в международной дипломатии. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

"Сегодня Турция является одним из самых надежных игроков в мировой дипломатии. Потому что мы делаем то, что говорим и говорим то, что делаем", - сказал Чавушоглу, выступая на конференции "Предпринимательская и гуманитарная внешняя политика Турции", организованной в Университете Хаджи Байрам Вели в Анкаре.

Дипломат напомнил, что благодаря Стамбульскому зерновому соглашению, заключенному при посредничестве Турции, удалось предотвратить глобальный продовольственный кризис.

Чавушоглу указал, что недавние шаги Анкары по предотвращению энергетического кризиса, повысили энергобезопасность как в Турции, так и стран вокруг нее.