Турция - одна из самых надежных сторон в мировой дипломатии - Чавушоглу
Турция в настоящее время является одним из самых надежных игроков в международной дипломатии. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".
"Сегодня Турция является одним из самых надежных игроков в мировой дипломатии. Потому что мы делаем то, что говорим и говорим то, что делаем", - сказал Чавушоглу, выступая на конференции "Предпринимательская и гуманитарная внешняя политика Турции", организованной в Университете Хаджи Байрам Вели в Анкаре.
Дипломат напомнил, что благодаря Стамбульскому зерновому соглашению, заключенному при посредничестве Турции, удалось предотвратить глобальный продовольственный кризис.
Чавушоглу указал, что недавние шаги Анкары по предотвращению энергетического кризиса, повысили энергобезопасность как в Турции, так и стран вокруг нее.
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