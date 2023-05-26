В США задержали подозреваемого в нападении на "Турецкий дом" в Нью-Йорке

Американская полиция задержала подозреваемого в нападении на "Турецкий дом" в Нью-Йорке, сообщил в пятницу телеканал TRT, не уточнив деталей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что утром 22 мая неизвестный с ломом разбил более десятка окон на первом этаже здания в Нью-Йорке, где располагаются генконсульство Турции и офисы других турецких организаций, в том числе "Турецкий дом".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к властям США с требованием срочно найти человека, который разбил окна "Турецкого дома", назвав его террористом.