https://news.day.az/world/1567930.html В США задержали подозреваемого в нападении на "Турецкий дом" в Нью-Йорке
В США задержали подозреваемого в нападении на "Турецкий дом" в Нью-Йорке
Американская полиция задержала подозреваемого в нападении на "Турецкий дом" в Нью-Йорке, сообщил в пятницу телеканал TRT, не уточнив деталей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ранее сообщалось, что утром 22 мая неизвестный с ломом разбил более десятка окон на первом этаже здания в Нью-Йорке, где располагаются генконсульство Турции и офисы других турецких организаций, в том числе "Турецкий дом".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к властям США с требованием срочно найти человека, который разбил окна "Турецкого дома", назвав его террористом.
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