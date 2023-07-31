Франция не опровергла воможную интервенцию в Нигер

Министерство иностранных дел Франции не подтверждает и не опровергает возможность военной интервенции в случае ухудшения обстановки в Нигере, называя приоритетной задачей заботу о безопасности своих граждан.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

"Нашим приоритетом является безопасность наших граждан и учреждений, которые, согласно международному праву, не могут быть объектом насилия", - заявили в МИД Франции. В ведомстве не стали подтверждать или опровергать информацию о том, что Франция якобы получила от смещенных властей Нигера "разрешение на удар" по президентскому дворцу с целью освобождения Базума. Эти сведения ранее распространили мятежники. В столице Нигера расположена крупнейшая авиабаза Франции в этой части Африки.

Ранее мы писали о том, что военные власти Нигера предупредили о возможной интервенции Франции.