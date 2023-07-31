Никакого золота и урана

Новые власти в Нигере временно перестали экспортировать золото и уран во Францию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает BBC.

По данным агентства, Нигер - седьмой производитель урана в мире. На него приходится от 15% до 17% урана, который используется для производства электроэнергии во Франции.

До этого Нацкомитет по спасению Нигера, захвативший власть в стране в результате военного переворота, объявил, что свергнутое правительство страны обратилось к Франции с просьбой о военной интервенции с целью освободить задержанного президента страны Мохаммеда Базума.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее мы писали о том, что Франция не опровергла воможную интервенцию в Нигер.