Возмездие за годы жестокости

Прекращение поставок урана из Нигера во Францию можно назвать расплатой за долгие десятилетия несправедливого отношения Парижа к африканцам, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов, передает Day.Az.

"Безусловно, Франция делает это не впервые, в мировой истории известно то, что они делали в Алжире, Руанде и Мали. Африканцы это хорошо знают. Теперь же поставки золота и урана во Францию (из Нигера - прим. ред.) полностью приостановлены. Это воздаяние им за годы жестокости в отношении этих стран", - сказал Эрдоган журналистам в Стамбуле.

В то же время он добавил, что Турция продолжает поддерживать хорошие отношения со странами Африки.

Ранее военные Национального совета спасения родины (НССР), захватившие власть в стране в результате государственного переворота в Нигере, заявили о прекращении поставок урана во Францию.