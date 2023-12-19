Количество жертв землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай на северо-западе КНР возросло по меньшей мере до 116 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. Судя по репортажам телевидения, в зоне бедствия развернуты масштабные спасательные работы, в которых участвуют свыше 1,5 тыс. спасателей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Число жертв в Ганьсу на данный момент увеличилось до 105, еще 186 получили ранения, в Цинхае погибли 11 человек. Ранее сообщалось о более чем 230 пострадавших.

Подземные толчки магнитудой до 6,2 были зафиксированы в поселке Люгоу Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларского автономного уезда Линься-Хуэйского автономного округа провинции Ганьсу в 23:59 понедельника по пекинскому времени. Очаг залегал на глубине 10 км. Власти Китая после землетрясения в провинции Ганьсу ввели второй из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение, где первый - наивысший.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для поиска и спасения людей, а также ликвидации последствий землетрясения, сообщил телеканал.

Обрушения, повреждения домов отмечены в городах Синин и Хайдун провинции Цинхай, где ощущались сильные толчки. В некоторых населенных пунктах прервано водо- и энергоснабжение, нарушено транспортное сообщение, сообщает Xinhua.

Поисково-спасательные работы осложняются непростыми метеорологическими и географическими условиями. Ночью в момент землетрясения температура на улице опустилась до -14 градусов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие 10 дней в районе землетрясения температура сможет подниматься до пяти градусов днем и опускаться до -14 ночью. Средняя высота над уровнем море в гористом районе, где произошло землетрясение, составляет 2 тыс. м.

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