Пожар на рынке в России, слышны взрывы

Сильный пожар произошёл на Кировском рынке в Самаре. Сообщение о пожаре по адресу ул. Железной дивизии, 2В. поступило в 09.31 22 января, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова - Пожар №2. По прибытию к месту вызова установлено, что горит торговый ряд на площади 120 кв. м.

По последним данным, площадь пожара увеличилась до 1000 кв. м. Погибших и пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Для тушения пожара привлечены 80 человек и 22 единиц техники, в том числе от МЧС России 63 человека и 16 единиц техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечён пожарный поезд со станции "Кинель".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!