Хуситы атаковали еще одно судно у берегов Йемена

Британское торговое судно подверглось атаке в Красном море, в 40 морских милях к югу от портового города Аль-Муха в Йемене. Как передает Day.Az, об этом в соцсети X сообщил Центр координации морских торговых перевозок при военно-морских сил Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

Капитан корабля сообщил, что по судну было выпущено две ракеты. Никто из членов экипажа не пострадал, судно направляется в порт.

В UKMTO призвали экипажей других кораблей проявлять осторожность при навигации у берегов Йемена и информировать о любой подозрительной активности.

После обострения конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по израильским территориям и не позволит связанным с этой страной судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока военная операция в секторе Газа не будет завершена.

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