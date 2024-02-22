Россия пригрозила сбивать французские военные самолеты над Черным морем

Россия пригрозила сбивать французские военные самолеты, летающие над Черным морем.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

"Месяц назад российский оператор угрожал французскому пилоту тем, что его самолет будет обстрелян, в то время как это французское воздушное судно осуществляло патрулирование над нейтральными водами Черного моря", - отметил министр.

Лекорню добавил, что агрессивную позицию Москвы можно объяснить трудностями, с которыми Россия сталкивается на поле боя в Украине. Он сравнил эту ситуацию с периодом холодной войны.

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