Киев попросил у Сеула комплексы Patriot

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге для журналистов попросил власти Республики Корея предоставить Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, хотя ранее в Сеуле заявляли, что продолжают придерживаться своей позиции, согласно которой страна не поставляет летальное вооружение на Украину, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Насколько мне известно, Южная Корея использует системы ПВО Patriot. Это нелетальное оружие, потому что оно только сбивает ракеты и никого не убивает. Поэтому я пользуюсь этой возможностью, чтобы призвать правительство Южной Кореи найти способ передать Украине ЗРК Patriot и другие противоракетные системы", - приводит слова Кулебы агентство Укринформ. При этом он заявил, что Киев уважает те ограничения, которые страны накладывают на самих себя, и заявил, что Южная Корея могла бы поддержать Украину оружием потому, что КНДР якобы поставляет в Россию артиллерию и боеприпасы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!