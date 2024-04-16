В Минобороны Южной Кореи заверили, что способны перехватывать ракеты КНДР

Вооруженные силы Республики Корея в сотрудничестве с США обладают потенциалом и средствами для отражения ракетного удара со стороны КНДР. Об этом заявил официальный представитель Министерства национальной обороны Республики Корея Чон Ха Гю, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Республика Корея и США обладают возможностью для обнаружения и отражения комбинированного нападения с помощью различных средств, включая баллистические ракеты Северной Кореи. Республика Корея и США также могут нанести сокрушительный удар в случае чрезвычайной ситуации", - сказал Чон Ха Гю. Его спросили, какие меры будет принимать южнокорейская армия в случае операции со стороны КНДР с применением ракет и дронов, похожей на удар Ирана по Израилю.

Чон Ха Гю также сказал, что вооруженные силы ускорят разработку системы по борьбе с дальнобойной артиллерией противника и создание "более прочной многоуровневой системы обороны". Как указывают южнокорейские СМИ, дальнобойная артиллерия КНДР, развернутая на границе, способна поразить цели в пределах агломерации Сеула.

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на "многочисленные преступления", в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. Иранские государственные СМИ заявили, что целями ударов по Израилю были военные объекты. В Армии обороны Израиля указали, что перехватили 99% из порядка 350 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов, незначительный ущерб причинен авиабазе Неватим.

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