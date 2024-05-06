ХАМАС согласился на перемирие в Газе

Палестинское движение ХАМАС проинформировало египетских и катарских посредников, что одобряет предложенный ими проект соглашения об установлении перемирия в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале движения.

"Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания провел телефонные переговоры с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и главой Управления общей разведки Египта Аббасом Камелем. В ходе беседы он уведомил посредников, что движение одобрило предложенный ими проект соглашения о прекращении огня", - говорится в документе.

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