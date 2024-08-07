США оповестили Израиль и Иран о недопустимости эскалации

США и союзники послали властям Израиля и Ирана сигнал о недопустимости эскалации конфликта, заявил госсекретарь Энтони Блинкен по итогам американо-австралийских переговоров в формате "два плюс два", сообщает Day.Az со ссылкой на агентство AFP.

"Никто не должен обострять конфликт. Мы интенсивно ведем дипломатию с союзниками и партнерами, передавая этот сигнал напрямую Ирану. Мы передали это сообщение напрямую и Израилю", - сказал Блинкен.

Он отметил, что позиция США о приверженности безопасности Израиля нерушима. "Мы продолжим защищать Израиль от нападений террористических группировок или их спонсоров, так же как мы продолжим защищать наших военных", - добавил госсекретарь.

По словам Блинкена, все участники политических процессов в регионе должны понимать, что дальнейшие атаки "лишь усугубляют конфликт, нестабильность и отсутствие безопасности для всех".

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