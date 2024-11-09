Камала Харрис может стать губернатором Калифорнии

После поражения на выборах в США вице-президент Камала Харрис рассматривает новые возможности для своей политической карьеры.

Как пишет журнал Newsweek, у нее есть шанс возглавить родной штат Калифорния или стать членом Верховного суда США, передает Day.Az.

Срок полномочий действующего губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома истекает в 2026 году, что открывает перед Харрис возможность вернуться в родной штат в качестве главы исполнительной власти.

Кроме того, аналитики не исключают, что она может попробовать свои силы в президентской гонке 2028 года. Сейчас позиции Харрис кажутся слабыми, но к следующим выборам избиратели могут поменять о ней мнение, пишет издание.