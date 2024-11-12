Израиль намерен атаковать "Хезболлах"

Израиль продолжит наносить удары по шиитскому движению "Хезболлах" до тех пор, пока не достигнет всех целей войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил новый израильский министр обороны Исраэль Кац на встрече с начальником Генерального штаба армии Израиля Герци Халеви и израильским генералитетом.

"В Ливане не будет прекращения огня и не будет передышки, и мы продолжим наносить удары по "Хезболлах" в полную силу до тех пор, пока не будут достигнуты цели войны", - сказал Кац. Видео с выступлением главы МО на встрече с начальником Генштаба распространила пресс-служба израильского Минобороны.

Кац отметил, что 10 ноября он заявил о разгроме "Хезболлах", но "они (боевики "Хезболлах" - прим. ТАСС) продолжают обстреливать Израиль". По данным армейской пресс-службы, за 11 ноября из Ливана по израильской территории было выпущено уже более 170 ракет. "Необходима наступательная активность для реализации плодов этой победы", - продолжил Кац, отметив, что главная задача состоит в том, чтобы "безопасно вернуть жителей севера Израиля в их дома".

Он также дал понять, что соглашение о прекращении огня с "Хезболлах" должно сначала привести к выполнению израильских военных целей, которые состоят в том, чтобы оттеснить вооруженные формирования этой шиитской организации за реку Литани в глубине ливанской территории.