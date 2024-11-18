https://news.day.az/world/1708333.html

"Огненная радуга" в одном из городков Филадельфии - ФОТО

Это один из видов гало. Относительно редкий эффект в атмосфере, который возникает только, если кристаллы льда в облаке расположены горизонтально. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.