https://news.day.az/world/1708333.html "Огненная радуга" в одном из городков Филадельфии - ФОТО Это один из видов гало. Относительно редкий эффект в атмосфере, который возникает только, если кристаллы льда в облаке расположены горизонтально. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"Огненная радуга" в одном из городков Филадельфии - ФОТО
Это один из видов гало. Относительно редкий эффект в атмосфере, который возникает только, если кристаллы льда в облаке расположены горизонтально.
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