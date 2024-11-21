Теракт в Пакистане унес жизни десятков людей
Неизвестные напали на конвой в округе Куррам провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны, не менее 38 человек погибли.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Geo TV.
По его информации, неизвестные в течение часа обстреливали колонну транспортных средств, направлявшуюся в сторону Пешавара - административного центра провинции.
Среди погибших есть женщина и ребенок. Пострадавшие госпитализированы.
Президент страны Асиф Али Зардари решительно осудил нападение и поручил начать расследование.
Согласно телеканалу, несколько месяцев в провинции происходят столкновения между различными племенами и партиями. В результате чего часть дорог, в том числе соединяющих Пакистан и Афганистан, перекрыта.
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