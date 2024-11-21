Теракт в Пакистане унес жизни десятков людей

Неизвестные напали на конвой в округе Куррам провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны, не менее 38 человек погибли.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Geo TV.

По его информации, неизвестные в течение часа обстреливали колонну транспортных средств, направлявшуюся в сторону Пешавара - административного центра провинции.

Среди погибших есть женщина и ребенок. Пострадавшие госпитализированы.

Президент страны Асиф Али Зардари решительно осудил нападение и поручил начать расследование.

Согласно телеканалу, несколько месяцев в провинции происходят столкновения между различными племенами и партиями. В результате чего часть дорог, в том числе соединяющих Пакистан и Афганистан, перекрыта.