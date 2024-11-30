В Европе готовят инструкции на случай войны

В странах Прибалтики и Северной Европы приступили к подготовке инструкций для граждан на случай чрезвычайной ситуации или войны. Об этом пишет The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Эстония, Латвия и Литва регулярно обновляют публичную информацию с подобными советами последние 10 лет. В 2024 году рекомендации по готовности к режиму ЧС обновили Дания и Норвегия. В Швеции готовятся к раздаче подобных инструкций в бумажном виде, если будет полное отключение электроэнергии. Власти Финляндии также собираются распространять среди своих граждан инструкции по подготовке к войне и кризисным ситуациям.