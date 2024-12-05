В Британии заявили о начале новой ядерной эпохи

Мир вступает в новую эпоху, которая характеризуется распространением ядерных угроз. Об этом заявил глава штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин, передает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы находимся на заре третьего ядерного века, который в целом более сложен", - отметил глава штаба обороны.

По словам Радакина, новая ядерная эпоха отличается многочисленными дилеммами, распространением ядерных технологий и "почти полным отсутствием архитектур безопасности, которые были раньше".