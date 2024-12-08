https://news.day.az/world/1713675.html Аэропорт Дамаска отменил все рейсы - ВИДЕО Международный аэропорт Дамаска отменил прилет и вылет всех типов самолетов до 18 декабря. Как сообщает специальное сообщение NOTAM, распространенное аэропортом, "в период до 18 декабря 2024 года все рейсы в/из аэропорта Дамаск приостановлены".
Аэропорт Дамаска отменил все рейсы - ВИДЕО
Международный аэропорт Дамаска отменил прилет и вылет всех типов самолетов до 18 декабря.
Как сообщает специальное сообщение NOTAM, распространенное аэропортом, "в период до 18 декабря 2024 года все рейсы в/из аэропорта Дамаск приостановлены". Документ был доведен до сведения всех пользователей воздушного пространства Сирии утром, передает Day.Az.
Согласно сообщению, работа аэропорта может быть возобновлена в 19:00 по всемирному времени (23:00 по Баку) 18 декабря.
Аналогичное уведомление распространил и международный аэропорт города Алеппо, который будет закрыт для приемки и отправки самолетов до вечера 17 декабря.
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