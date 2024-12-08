Аэропорт Дамаска отменил все рейсы

Международный аэропорт Дамаска отменил прилет и вылет всех типов самолетов до 18 декабря.

Как сообщает специальное сообщение NOTAM, распространенное аэропортом, "в период до 18 декабря 2024 года все рейсы в/из аэропорта Дамаск приостановлены". Документ был доведен до сведения всех пользователей воздушного пространства Сирии утром, передает Day.Az.

Согласно сообщению, работа аэропорта может быть возобновлена в 19:00 по всемирному времени (23:00 по Баку) 18 декабря.

Аналогичное уведомление распространил и международный аэропорт города Алеппо, который будет закрыт для приемки и отправки самолетов до вечера 17 декабря.