Юань обошел иену по популярности в SWIFT

Юань стал четвертой валютой в мире по популярности в мировых платежах. Об этом со ссылкой на данные международной системы SWIFT сообщает Frank Media, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Китайская валюта обошла иену - ее доля в глобальных платежах выросла с 2,93 до 3,89 процента. Популярность иены же снизилась с 3,91 до 3,44 процента.

Самыми востребованными в международных расчетах остаются доллар США (его доля выросла с 47,04 до 47,68 процента), евро (популярность снизилась до 22,29 процента) и фунт стерлингов (стал менее популярен, до 7,27 процента).