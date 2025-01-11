В Техасе бушует снежная буря

На фоне бушующего в Калифорнии пожара обычно солнечный Техас тоже оказался во власти погодной аномалии - мощная метель завалила штат снегом. Местные жители делятся кадрами.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, на снятом из салона автомобиля видеоролике можно увидеть, как сильно замедлилось дорожное движение на одной из трасс Техаса.

Машины оставляют в снегу борозды, с неба валит ещё больше осадков, а техника дорожной службы пытается расчистить шоссе.