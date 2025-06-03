В Таиланде слон зашел в магазин и обчистил полки

В Таиланде слон зашёл в магазин и обчистил полки с рисовыми крекерами, после чего спокойно ушел.

Как передает Day.Az, об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в провинции Пакчонг на западе королевства. Слон по кличке Плай Бианг Лек уже не впервые становится участником подобных инцидентов.

Ранее он устроил набег на ресторан в провинции Накхонратчасима, учуяв запах еды, пока сотрудники заведения спали.