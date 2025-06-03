https://news.day.az/world/1757705.html В Таиланде слон зашел в магазин и обчистил полки - ВИДЕО В Таиланде слон зашёл в магазин и обчистил полки с рисовыми крекерами, после чего спокойно ушел. Как передает Day.Az, об этом сообщает South China Morning Post. Инцидент произошел в провинции Пакчонг на западе королевства. Слон по кличке Плай Бианг Лек уже не впервые становится участником подобных инцидентов.
В Таиланде слон зашел в магазин и обчистил полки - ВИДЕО
В Таиланде слон зашёл в магазин и обчистил полки с рисовыми крекерами, после чего спокойно ушел.
Как передает Day.Az, об этом сообщает South China Morning Post.
Инцидент произошел в провинции Пакчонг на западе королевства. Слон по кличке Плай Бианг Лек уже не впервые становится участником подобных инцидентов.
Ранее он устроил набег на ресторан в провинции Накхонратчасима, учуяв запах еды, пока сотрудники заведения спали.
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