Москвичка помогла застрявшему на проезжей части роботу

В Москве женщина помогла роботу пересечь дорогу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Бабуля помогла роверу забраться на тротуар в Москве, когда тот застрял", - говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели произошедшее на видео. На кадрах видно, как женщина подталкивает робота и у него получается преодолеть бордюр.