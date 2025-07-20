https://news.day.az/world/1768905.html Москвичка помогла застрявшему на проезжей части роботу - ВИДЕО В Москве женщина помогла роботу пересечь дорогу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Бабуля помогла роверу забраться на тротуар в Москве, когда тот застрял", - говорится в сообщении. Очевидцы запечатлели произошедшее на видео. На кадрах видно, как женщина подталкивает робота и у него получается преодолеть бордюр.
Москвичка помогла застрявшему на проезжей части роботу - ВИДЕО
В Москве женщина помогла роботу пересечь дорогу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Бабуля помогла роверу забраться на тротуар в Москве, когда тот застрял", - говорится в сообщении.
Очевидцы запечатлели произошедшее на видео. На кадрах видно, как женщина подталкивает робота и у него получается преодолеть бордюр.
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