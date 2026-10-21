https://news.day.az/world/1868700.html Слон схватил погонщика хоботом и ударил его о землю - ВИДЕО В Индии слон разбушевался во время подготовки к религиозному празднику и попал на видео. Об этом сообщает News 18, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Слона привезли в Варанаси из соседнего города для участия в фестивале "Рамлила". После прибытия он начал вести себя неуправляемо.

Слон схватил погонщика хоботом и ударил его о землю - ВИДЕО

В мире, 21 октября 2026 20:07 (UTC +04:00) 144
Слон схватил погонщика хоботом и ударил его о землю

В Индии слон разбушевался во время подготовки к религиозному празднику и попал на видео. Об этом сообщает News 18, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Слона привезли в Варанаси из соседнего города для участия в фестивале "Рамлила". После прибытия он начал вести себя неуправляемо. Когда погонщик по имени Чаплу стал его кормить, он схватил его хоботом и ударил о землю. Другие погонщики пытались успокоить слона сахарным тростником, но все тщетно.

Затем животное стало бродить по окрестностям и вырывать столбы линии электропередачи. Местным властям пришлось отключить электричество, чтобы никто не пострадал. "Паника была повсюду. Люди пытались уйти в безопасное место, и никто не знал, что может произойти дальше", - рассказал один из свидетелей произошедшего.

Сообщается, что около 200 человек пытались остановить животное. Его смогли усмирить только через 14 часов. Для этого пришлось вызывать специалистов из зоопарка города Горакхпур, которые применили сильнодействующий транквилизатор.

Фестиваль "Рамлила" - театральный праздник под открытым небом, который длится 31 день. Во время него традиционно воссоздаются эпизоды из индуистского эпоса "Рамаяна". В празднике также участвуют потомки местной королевской семьи.

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ИИ-агенты ускоряют выявление финансовых рисков 20 октября 17:10 (UTC+04), Экономика 3 564
Азербайджан поборется за "Оскар": назван фильм, который представит страну на мировой кинопремии 20 октября 17:03 (UTC+04), Культура 1 565
AZCON работает над формированием единой комплаенс-культуры 20 октября 16:58 (UTC+04), Экономика 3 526
Азербайджан и США обсудили новые проекты в сфере ИИ 20 октября 16:55 (UTC+04), Экономика 3 506
День города Зангилан отмечен серией праздничных мероприятий 20 октября 16:52 (UTC+04), Общество 3 422
В Зангилане нарастили производство "зеленой энергии" - ФОТО 20 октября 16:43 (UTC+04), Экономика 3 558
Утвержден меморандум в связи с Климатической неделей-4 и 30-м заседанием Комитета по адаптации 20 октября 16:39 (UTC+04), Официальная хроника 578
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Джаваншир Гулиев о музыке художественного фильма "44": Можем показать всему миру… - ИНТЕРВЬЮ 20 октября 16:29 (UTC+04), Культура 669
Стартовала регистрация на четвертую волну проекта She’s Next (R) 20 октября 16:18 (UTC+04), Экономика 622
Создан Гянджинский мемориальный комплекс 20 октября 16:14 (UTC+04), Официальная хроника 590
Назван главный вызов в управлении рисками 20 октября 16:11 (UTC+04), Экономика 3 652
В Азербайджане создан Карабахский национальный парк - Распоряжение 20 октября 16:08 (UTC+04), Официальная хроника 6 707
Гюльнара Халилова представила национальные традиции Азербайджана на Bursa Fashion Week - ФОТО 20 октября 16:01 (UTC+04), Культура 768
Стала известна причина массового отравления в школе в Сумгайыте 20 октября 15:44 (UTC+04), Общество 716
В Азербайджане ИИ тестируют в сфере финансового мониторинга 20 октября 15:40 (UTC+04), Экономика 598
Отношения с Израилем - Турции было можно, Азербайджану нельзя? 20 октября 15:35 (UTC+04), Политика 7 010
В Баку запустят бесплатные автобусы на матч "Сабах" - "Боруссия" 20 октября 15:29 (UTC+04), Общество 1 216
В некоторых районах Азербайджана выпадет снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 20 октября 15:25 (UTC+04), Общество 718
Xəyal etdi, inandı, qazandı — “Sürətlə Yeni Mövsümə” lotereyasının "Changan Q07" qalibi danışdı - VİDEO 20 октября 15:15 (UTC+04), Azərbaycanca 602
В известном доме торжеств в Баку выявили нарушения 20 октября 15:13 (UTC+04), Общество 666
В ГНС Азербайджана создан комитет по управлению рисками ИИ 20 октября 15:09 (UTC+04), Экономика 3 720
Впервые в азербайджанском автоблогинге: англоязычный проект bakustyle выходит на уровень немецкого тюнинг-ателье MANHART Performance - ФОТО (R) 20 октября 15:00 (UTC+04), Экономика 1 242
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