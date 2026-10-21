Слон схватил погонщика хоботом и ударил его о землю - ВИДЕО

В Индии слон разбушевался во время подготовки к религиозному празднику и попал на видео. Об этом сообщает News 18, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Слона привезли в Варанаси из соседнего города для участия в фестивале "Рамлила". После прибытия он начал вести себя неуправляемо. Когда погонщик по имени Чаплу стал его кормить, он схватил его хоботом и ударил о землю. Другие погонщики пытались успокоить слона сахарным тростником, но все тщетно.

Затем животное стало бродить по окрестностям и вырывать столбы линии электропередачи. Местным властям пришлось отключить электричество, чтобы никто не пострадал. "Паника была повсюду. Люди пытались уйти в безопасное место, и никто не знал, что может произойти дальше", - рассказал один из свидетелей произошедшего.

Сообщается, что около 200 человек пытались остановить животное. Его смогли усмирить только через 14 часов. Для этого пришлось вызывать специалистов из зоопарка города Горакхпур, которые применили сильнодействующий транквилизатор.

Фестиваль "Рамлила" - театральный праздник под открытым небом, который длится 31 день. Во время него традиционно воссоздаются эпизоды из индуистского эпоса "Рамаяна". В празднике также участвуют потомки местной королевской семьи.