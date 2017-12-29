Парень чудом избежал смерти - ВИДЕО

Спешащий по своим делам житель Таиланда услышал заискрившийся над ним кабель ЛЭП и успел в последний момент увернуться от оборвавшегося провода.

Произошедшее снял видеорегистратор стоящего в нескольких метрах от места событий автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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