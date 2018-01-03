Американскую авиакомпанию обвинили в антисемитизме
3 января 2018 13:47 291
Сотрудники американской авиакомпании Delta AirLines обвинили ее в антисемитизме, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Бывшие и нынешние стюардессы подали на компанию в суд из-за отношения к работникам и пассажирам-евреям.
В иске указано, что авиакомпания называет евреев "агрессивными" и "странными" из-за молитв и требований к еде (кошерное питание).
В свою очередь Delta AirLines заявила, что "решительно отрицает утверждения о дискриминации, описанные в этом иске".
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