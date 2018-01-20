В Чили подожгли еще одну церковь в знак протеста против визита Папы Римского

20 января 2018 14:14

Неизвестные подожгли еще одну католическую церковь в знак протеста против состоявшегося на этой неделе визита Папы Римского Франциска в Чили.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила 19 января радиостанция Bio Bio.

По ее данным, в поджоге участвовали как минимум двое неизвестных. Они также разрисовали стены храма надписями с критикой Римско-католической церкви.

Как сообщают власти, зданию нанесен незначительный ущерб. Полиция проводит расследование случившегося. По предварительным данным, нападавшие бросили в церковь бутылку с зажигательной смесью.

Папа Римский находился в Чили с 15 по 18 января. За время его нахождения на территории республики неизвестные подожгли не менее девяти церквей в разных районах страны. В настоящее время понтифик находится в Перу.

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