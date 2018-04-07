Боевики обстреляли Дамаск, есть погибшие и десятки раненых
Ракетному обстрелу в субботу подверглась площадь Омейядов и район, где раньше располагалось представительство РИА Новости, пять человек погибли и 30 получили ранения. Об этом сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте, передает Day.Az.
В настоящее время представительство РИА Новости находится в правительственном квартале Абу-Руммане.
"Снаряд разорвался недалеко от бывшего представительства РИА Новости в центре Дамаска и еще несколько ракет разорвались на площади Омейядов. По данным медиков, пять человек погибли и 30 ранены", - рассказал собеседник агентства.
По словам сирийских военных, обстрел ведут боевики радикальной группировки "Джейш аль-Ислам из города Дума в Восточной Гуте.
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