Боевики обстреляли Дамаск, есть погибшие и десятки раненых

Ракетному обстрелу в субботу подверглась площадь Омейядов и район, где раньше располагалось представительство РИА Новости, пять человек погибли и 30 получили ранения. Об этом сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте, передает Day.Az.

В настоящее время представительство РИА Новости находится в правительственном квартале Абу-Руммане.

"Снаряд разорвался недалеко от бывшего представительства РИА Новости в центре Дамаска и еще несколько ракет разорвались на площади Омейядов. По данным медиков, пять человек погибли и 30 ранены", - рассказал собеседник агентства.

По словам сирийских военных, обстрел ведут боевики радикальной группировки "Джейш аль-Ислам из города Дума в Восточной Гуте.

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