Трамвай с пассажирами сошел с рельсов и рассыпался в Петербурге - ВИДЕО

10 апреля 2018 10:05

Трамвай с пассажирами сошел с рельсов в Санкт-Петербурге. При этом машина потеряла колесные пары и вылетела на проезжую часть. Запись с видеорегистратора публикует в понедельник, 9 апреля, Telegram-канал Huepub.

Как уточняет Neva Today, инцидент произошел в Невском районе при выезде с кольца на Товарищеском проспекте. Очевидцы отмечают, что из трамвая выпало множество металлических деталей, которые рассыпались по дороге, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Нажмите на видео для просмотра:
Трамвай с пассажирами сошел с рельсов и рассыпался в Петербурге

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az