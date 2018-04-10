Трамвай с пассажирами сошел с рельсов и рассыпался в Петербурге - ВИДЕО

Трамвай с пассажирами сошел с рельсов в Санкт-Петербурге. При этом машина потеряла колесные пары и вылетела на проезжую часть. Запись с видеорегистратора публикует в понедельник, 9 апреля, Telegram-канал Huepub.

Как уточняет Neva Today, инцидент произошел в Невском районе при выезде с кольца на Товарищеском проспекте. Очевидцы отмечают, что из трамвая выпало множество металлических деталей, которые рассыпались по дороге, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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