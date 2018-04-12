Неопытный автомобилист стал виновником крушения двух грузовиков - ВИДЕО

12 апреля 2018 15:14

Драматичный момент автокатастрофы, произошедшей на скоростной автомагистрали по вине владельца легковушки, попал в объектив видеокамеры, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Оставшийся неизвестным владелец белого седана решил остановиться посередине автотрассы. Водитель двигающегося сзади грузовика, обходя неожиданно появившееся на его пути препятствие, не справился с управлением и перевернул своё транспортное средство.

Затем автомобилист, увидев масштабы "бедствия", начал перестроение, но во второй раз оказался на пути другого грузовика, водитель которого успел остановиться, после чего его транспортное средство сложилось.

По сообщениям китайских СМИ, виновник двойного ДТП, скрывшийся с места инцидента, был объявлен в розыск.

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Неопытный автомобилист стал виновником крушения двух грузовиков

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