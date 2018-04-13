В Южной Корее рухнул воздушный шар с туристами

Пилот воздушного шара погиб, 12 пассажиров получили легкие ранения при крушении воздушного шара в Южной Корее на острове Чеджудо. Об этом сообщает агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам свидетелей и полиции при посадке воздушный шар отнесло порывом ветра, ударило о дерево, а затем - о землю. Во время аварии пассажиры были выброшены из корзины, а пилот оставался у руля управления. Позже 45-летний мужчина умер от остановки сердца. Туристы были доставлены в госпиталь в основном с легкими ранениями.

Чеджудо - самый большой остров Южной Кореи, находится в Корейском проливе, который соединяет Восточно-Китайское и Японское моря в Северной части Тихого океана.

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