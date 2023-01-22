Renault можетсократить долю в Nissan

Французская автомобилестроительная компания Renault уже в этом месяце может сократить долю в своем японском партнере Nissan с 43% до 15%. Об этом сообщила газета Yomiuri, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в настоящее время стороны проводят финальные согласования, однако, как пишет издание, принципиальное соглашение о сокращении доли Renault до 15% уже достигнуто. В то же время японский автомобильный концерн планирует инвестировать в новую компанию по производству электромобилей, которую Renault в ближайшее время запустит в Европе, пишет Yomiuri.

В настоящее время Renault имеет 43% акций своего японского партнера. Однако Nissan обладает лишь 15% акций французской корпорации и не имеет права влиять на ее решения. Японская сторона считала такое положение дел неравноправным, что стало причиной начала длительных переговоров о пересмотре условий двустороннего альянса.